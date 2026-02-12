月球上藍玫瑰 MV｜羅啟豪 Ramon Lo新歌歌詞+MV首播曝光
羅啟豪 Ramon Lo – 月球上的藍玫瑰 4K於今日2月12日推出新歌MV，東方新地整合了羅啟豪 Ramon Lo新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
月球上藍玫瑰 MV｜製作
|曲：張家誠
|詞：作林寶
|編：制張家誠
|監：
月球上藍玫瑰 MV｜歌詞
為你哼童謠幾首
如在表演 為人敦厚
待愛戀完場 想挽留
便覺得開口力不夠
像某朵傳聞的花
存在天際 位置荒謬
能讓我抬頭貪戀 已夠
流浪到月亮 無非一種 奇蹟信仰
靠著曾有過的印象 獨自閣樓編寫狂想
隨玫瑰蕩漾 藍色哀傷 誰聽見我聲量
自作天真無回響 只能回想
相識一場 曾經醫得好 痛癢
愈妄想重頭牽手
還是失手 才明得透
沒太多同情 可強求
愈美不勝收 愈罕有
願我可完全接受
純屬虛構 亦要享受
能為你從旁飾演 好友
流浪到月亮 無非一種 奇蹟信仰
靠著曾有過的印象 獨自閣樓編寫狂想
隨玫瑰蕩漾 藍色哀傷 誰聽見我聲量
自作天真無回響 只能回想
忠心到世上無雙
過分美化
奇在這世上有位
附帶荊棘都值得記掛
幾經栽種亦難開花
甚麼都可神話化
愛像流沙 不可怕
人類到月上 如果真的 尋到去向
對象完美卻須退讓 浪漫到竟也漸成修養
然後再儘量 離開觀賞 仍可送你體諒
共你不可能成雙 只能同享
分開收場 連單戀都很 勉強
OP: TVB Music Publishing Limited/ Five Rocks Limited[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 鍵琴及電子合成器 Keyboards & Synths: 張家誠 (Alan Ka-shing Cheung)
SP: Sony Music Publishing (Hong Kong) Limited/ Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
聲音設計Sound Design：JZ@SoNiceMusic
所有編程 All Programming: 張家誠
弦樂 Strings: 國際首席愛樂樂團
吉他 Guitars: Tommy Chan
鼓 Drums: Phil Robertson
和聲及編制 Chorus and Arrangement：伍嘉輝
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group