再見枕邊人 MV｜羅天宇 吳若希新歌歌詞+MV首播曝光
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羅天宇 吳若希 – 再見枕邊人 (劇集《再見 · 枕邊人》插曲)於今日2月26日推出新歌MV，東方新地整合了羅天宇 吳若希新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
羅天宇 吳若希新歌《再見枕邊人》目錄
再見枕邊人 MV｜製作
再見枕邊人 MV｜歌詞
再見枕邊人 MV｜MV連結
再見枕邊人 MV｜製作
|曲：劉易昇
|詞：楊熙
|編：Johnny Yim
|監：劉易昇
再見枕邊人 MV｜歌詞
身邊的你 猶如回憶內當初的你
怎可捨棄 像有軌跡必須一起
回眸來身邊的你 就算昨日再沒道理
望向我不想抽離 完全不覺有天別離
仍是你 再遇到你 不需天天再力疲
重遇你 半夜等到晨曦 只需有你
枕邊 只想抱著你
只想統統都不理
向著那夢想的好戲
當天我或你幾多不好都要忘記別再分離
枕邊 只想抱著你
將過去也都收起
放下昨天的分歧
合上眼可安枕好好的愛你
仍是你 再遇到你 不需天天再力疲
重遇你 半夜等到晨曦 只需有你
枕邊 只想抱著你
只想統統都不理
向著那夢想的好戲
當天我或你幾多不好都要忘記別再分離
枕邊 只想抱著你
將過去也都收起
放下昨天的分歧
合上眼可安枕好好的愛你
獨個睡以後 夢裡亦會想起
就算沒法睡 夜裡亦會記起
沒你在以後 就算後悔也剩低一張被
和從前沒法可對比
枕邊 只想有著你
只想統統都不理
向著那夢想的好戲
當天我或你幾多不好都要忘記別再分離
枕邊 只想有著你
將過去也都收起
放下昨天的分歧
合上眼可安枕好好的愛你
哪捨得分離
遇過太多崎嶇怎捨得放棄
終找到你 重頭填寫幸福的標記
不用日期 來年全部也給你
夢裡只有你
再見枕邊人 MV｜MV連結
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