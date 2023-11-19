《愛沒有錯》歌詞｜蕭亞軒 (Elva Hsiao)新歌歌詞+MV首播曝光
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愛沒有錯歌詞｜蕭亞軒 (Elva Hsiao)《愛沒有錯》於2023-11-03推出新歌MV，東方新地整合了蕭亞軒 (Elva Hsiao)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蕭亞軒 (Elva Hsiao)《愛沒有錯》 | 目錄
蕭亞軒 (Elva Hsiao)《愛沒有錯》｜歌詞
我問我的愛有什麽錯
我問我愛你有什麽錯
為什麽淚還在流
該付出的我都付出過
該承受的我全都接受
停在這一刻就夠
愛沒有錯 愛沒有錯
你曾讓我活在愛情裡
縱然是虛構
不要兩個人卻更寂寞
不要誰為了誰被折磨
把愛情凍結就是我們最好結果
謝謝你給我傷害太多
謝謝你陪我做過美夢
遇見你之前我沒想過 喔 喔 喔 喔 喔 喔
我對你的愛從來沒有錯
多麽珍惜你的不成熟
曾那麽袒護你的自由
為了愛總是包容 喔喔
每個畫面穿越又重播
快分不清楚現實還是夢
美麗的距離變成了痛
喔喔喔喔
愛沒有錯 誰知道誰犯了錯
愛沒有錯 誰傷了誰比較痛
你曾讓我活在愛情裡
縱然是虛構 oh
不要兩個人卻更寂寞
不要誰為了誰被折磨
把愛情凍結 就是我們 最好結果
謝謝你給我傷害太多
謝謝你陪我做過美夢
遇見你之前我沒想過 喔 喔 喔 喔 喔 喔
我對你的愛從沒有錯
聽說只要一分鐘
兩個人就能放棄所有
原來真的沒錯
若讓你愛我這一次 若讓你愛我
如果不是我們愛錯 如果不是我
時間再給兩分鐘
我們是否還會有以後
不要兩個人卻更寂寞
不要誰為了誰被折磨
把愛情凍結 就是我們 最好結果
謝謝你給我傷害太多
謝謝你陪我做過美夢
遇見你之前我沒想過 喔 喔 喔 喔 喔 喔
我對你的愛又沒有錯 嗚嗚 喔喔 嗯
遇見你之前 不算愛過