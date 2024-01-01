《無目的地找目的地》歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌歌詞+MV首播曝光
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無目的地找目的地歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)《無目的地找目的地》於2023-12-16推出新歌MV，東方新地整合了蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《無目的地找目的地》 | 目錄
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《無目的地找目的地》｜歌詞
製作人：梁翹柏
冰的 去冰的 燙手的燙髮的
都好過溫吞吞的 不打又不成器的
超水Der 超衰Der
碰得或碰不得 都好過動彈不得
不要再有的沒的
真的 快樂就得（ㄉㄟˇ）
要打鐵趁～熱
熱 不熱 也別阻隔快～樂
親愛的 你真的 可以的
得(ㄉㄟˇ）的（˙ㄉㄜ）地(ㄉㄧˊ) 興奮得（˙ㄉㄜ） 停不～得（˙ㄉㄜ）
無目的（ㄉㄧˋ）地（˙ㄉㄜ） 找目的地（ㄉㄧˋ）
最快樂地（˙ㄉㄜ） 找快樂地（ㄉㄧˋ）
不完美地（˙ㄉㄜ） 才是完美地（˙ㄉㄜ）
快的 爽快的 不吐又不快的
都好過慢吞吞的 不進又不能退的
哭哭Der 酷酷Der 由不得巴不得
都好過哭笑不得
不要再有的沒的
真的 快樂就得（ㄉㄟˇ） 可苦也可～樂
樂不樂 也要苦中作～樂
親愛的 你真的 可以的
得(ㄉㄟˇ）的(˙ㄉㄜ）地(ㄉㄧˊ) 的（ㄉㄧˋ）確得（ㄉㄟˇ） 停不～得（˙ㄉㄜ）
無目的（ㄉㄧˋ）地（˙ㄉㄜ） 找目的地（ㄉㄧˋ）
最溫柔地 （˙ㄉㄜ） 找溫柔地（ㄉㄧˋ）
不完美地（˙ㄉㄜ） 才是完美地（˙ㄉㄜ）
親愛Der 你真的可以Der
得(ㄉㄟˇ）的(˙ㄉㄜ）地 (ㄉㄧˋ) 我只要你懂得（˙ㄉㄜ）
無目的（ㄉㄧˋ）地（˙ㄉㄜ） 找目的地（ㄉㄧˋ）
不自覺地（˙ㄉㄜ） 找自覺地（ㄉㄧˋ）
不完美地（˙ㄉㄜ） 才是完美地（ㄉㄧˋ）
他是他的 那你是誰的
得(ㄉㄟˇ)的（˙ㄉㄜ）地（ㄉㄧˋ）Der 誰是你的