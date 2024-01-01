《白夜》歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌歌詞+MV首播曝光
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白夜歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)《白夜》於2023-12-01推出新歌MV，東方新地整合了蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《白夜》 | 目錄
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《白夜》｜歌詞
演唱：蕭敬騰
製作人：梁翹柏
你有話沒說 不是嗎
瞬間沉默 一切放大
但你又輕撫 我臉頰
不攤在陽光下
也長出枝芽
怎樣 能無視它
心扎了一下
示好比示弱 更可怕
模糊問題 真中有假
珍惜與可惜 半摻雜
兩者你都全拿
或者都丟下
愛嗎 或是不愛
你都有說法
情願你親口說 對我說一聲不
別讓我又以為 在盡頭還有出路
別假裝 在絕望的盡頭就是希望
白色善意的謊 還是說謊
愛有多善良 就有多善忘
淩遲比淩亂 更可怕
模糊問題 真中有假
敵意與愛意 半摻雜
兩者你都全拿
或者都丟下
要嗎 或是不要
你欠我說法
情願你親口說 對我說一聲不
別讓我又以為 在盡頭還有出路
別假裝 在絕望的盡頭就是希望
白色善意的謊 還是說謊
愛有多心安 就有多不安
情願你親口說 對我說一聲不
別讓我又竊喜 好運氣還沒結束
別假裝 在絕望的盡頭就是希望
白夜裡的太陽 不是月亮
彌留的燦爛 燦爛得虛妄
像白夜太陽 對嗎
你的曙光 也是暮光
同樣的金黃 同樣的悲愴