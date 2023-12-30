《野生》歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
野生歌詞｜蕭敬騰 (Jam Hsiao)《野生》於2023-12-16推出新歌MV，東方新地整合了蕭敬騰 (Jam Hsiao)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《野生》 | 目錄
蕭敬騰 (Jam Hsiao)《野生》｜歌詞
作
演唱：蕭敬騰
製作人：梁翹柏
不不不 不要坐著等
立刻起身 熱血會冷
你的我的 舊的版本
都扔 都扔 都扔
四三二一 確認眼神
所有可能 都有可能 發生
碰撞靈魂
跺著腳跟 火花更猛
塵會歸塵 青春無法備份
苦悶還擊以吻
還沒夠本
膝蓋微蹲 肢體放生
領帶高跟 腳會生根 手長藤
覺醒本能
(捕獲野生 按下快門）
(狂如野火 風吹又生）
社畜也有 動物的本能
野馬野火 才是活生生
(天然野生 現在變身）
(狂如野火 風吹又生)
自然放生 自我的完成
野花野火 才是活生生
四三二一 確認眼神
所有可能 都有可能 會發生
碰撞靈魂
跺著腳跟 火花更猛
塵會歸塵 青春無法備份
別坐冷板凳
要玩個夠本
膝蓋微蹲 會更沸騰
坐著等 會惹塵 人生有摺痕
覺醒本能
(捕獲野生 按下快門）
(狂如野火 風吹又生）
社畜也有 動物的本能
野馬野火 才是活生生
(天然野生 現在變身）
(狂如野火 風吹又生)
自然放生 自我的完成
野花野火 才是真的活生生
(捕獲野生 按下快門）
(狂如野火 風吹又生)
天有裂痕 有高個撐
你有我們 一氣呵成
(天然野生 現在變身）
(狂如野火 風吹又生)
自然放生 快活增生
溫文不溫吞
(捕獲野生 按快門)
(捕獲野生 按快門)
身外有身 別受困
(天然野生 快變身)
天然野生 快變身
(天然野生 快變身)
天然野生 快變身
(放飛放生 再變身)
放飛放生 再變身