《飛魚（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
飛魚（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《飛魚（蘇打綠版）》於2024-02-02推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《飛魚（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《飛魚（蘇打綠版）》｜歌詞
老船說 這海上我都看過
老船說 這海浪我都觸摸過
老船說 這海我都聆聽過
生活我已全然看透 沒有什麼想要做
汪洋說 雲你沒有摘過
汪洋說 深水你沒有泅潛過
汪洋說 對岸村莊你沒去過
眼淚還沒有流透 笑得整夜不熄燈火
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵
看遨遊 看沉沒 看飛過天堂人間生的耳膜
儘管痛苦麻痹還是那麼多 天空就算不藍或許還有彩虹
是誰說 不能夠要求收穫
是誰說 呻吟是一種罪過
是誰說 天性不可以推托
開花不結果又有什麼？ 是魚就一定要游泳？
是誰說 生活生來就要活
是誰說 難過還一定要過
是誰說 歌曲必須寫前奏
衝破極限想尋找什麼？ 一定找的到沒有過
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵
看遨遊 看沉沒 看飛過天堂人間生的耳膜
儘管痛苦麻痹還是那麼多 天空就算不藍或許還有彩虹
找線索 找窗口 鑽出海平面烏雲的舌頭要解脫
不要躲 會看到更多感受
不要捉 會把自己逼到角落
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵
看遨遊 看沉沒 看飛過天堂人間生的耳膜
看天國 看快活 看眼角耳際開出花朵
看遨遊 看沉沒 看飛過天堂人間生的耳膜
儘管痛苦麻痹還是那麼多 天空就算不藍或許還有彩虹
找線索 找窗口 鑽出海平面烏雲的舌頭要解脫