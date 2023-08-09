《微時》歌詞｜許廷鏗新歌歌詞+MV首播曝光
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微時歌詞｜許廷鏗《微時》於2023-07-17推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗《微時》 | 目錄
許廷鏗《微時》｜新歌試聽
許廷鏗《微時》｜製作
作曲：鄧小巧 / 譚逸洋
作詞：鄧小巧
編曲：Goro Wong
監製：于逸堯
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許廷鏗《微時》｜歌詞
人越大
越放輕遇見的壞
都算緣不怕還債
人生有各樣債 但是 亦有些絕美的患難
敞開心扉到達旦
還不夠時光太有限 小心篩選
誰都警惕身於這圈太亂
而你陪我笑喊著陪我心酸 快樂時未覺累
但你懂得我 笑中有淚
維護我藏著脆弱 提供堡壘
無形但必須
夜半講幾句好過藥水
修補些心碎
不安的思緒
漸散去 人越大
善意都被社會賤賣
假設成功要崇拜
談骨氣便淘汰 但是
在跌倒遇見的患難
多麼不堪也力撐
泥沼裡援手哪怕難 這十年學散聚
但你懂得我 笑中有淚
維護我藏著脆弱提供堡壘
無形但必須
夜半講幾句好過藥水
分擔些心碎
感恩於心裡
相識那年
入社會常常迷失困倦
多得你在身邊
你我識在微時並肩作戰與修煉 我漸成熟敏銳
在理想之旅 笑中有淚
能共你胡亂說話無需堡壘
無聊但必須
夜半講幾句請我自許
不管幾多歲
請好好相信
用赤子的心老去
圖片來源：專輯封面