《一場同學》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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一場同學歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《一場同學》於2023-11-01推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《一場同學》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《一場同學》｜歌詞
重回熟悉母校 又見松柏樹
重現舊生會中的你 呆坐於遠處
兒時校隊衝刺 從來也未會認輸
橫行亂闖 即管跟我
罰企不怕撇雨
臉書有關注 會溝通還末至於
說好了的 鎮守信念
難敵無數際遇
那分大無畏
不夠橫越十載 寒暑
轉眼 見大家都怕輸
念在曾一場同學
怪就怪在歲月 總可沖淡承諾
跌蕩洪流裡邊
變得相當貪生怕死 難道還會錯愕
忙極後玩樂吃喝
如淡泊是為心安
也願仍會辨識醜與惡
或者你跟我 已不單純像最初
猶如校歌 該怎麼唱
亦變得撲朔
或許要多寬恕 太多不能自作主
大家再寫「我的志願」
寧願吃飽 再做隻豬
那天露營裡面 講過成全大家建樹
此際 我共你没贏輸
念在曾一場同學
記就記住我們一起許過承諾
跌蕩洪流裡邊
要初衷都不怎變改 原是沉重哲學
能聚聚玩樂吃喝
遺憾事就別多講
說盡情況或者更不安
校歌裡一句「記得忠誠像最初」
曾同並肩一起走過 問我怎切割
來年舊生宴會 誰人還記住
球場外的一棵棵柏樹
同學會否來避雨