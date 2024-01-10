《不要忘記沿途風景》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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不要忘記沿途風景歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《不要忘記沿途風景》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《不要忘記沿途風景》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《不要忘記沿途風景》｜歌詞
心裡畏懼 跌倒也要追 仿佛到賽道裏
拼命前進到 竟不感覺累
從未結識 轉眼又遠去 舊日能憑約再聚
來 不想不起應對
為何想起了 來見他一年 但他已在另一邊
請記住途經的風景 有過誰陪你走這路徑
變幻裡聚散誰能夠確定
請放慢投入在旅程
兩旁流過細水也無瑕靜聽
錯過不可見證
沿路放輕 腳步細看 平淡如微風經過
那掀起過各種感覺
能淘空幾晚來見多幾年
仍舊像能逃過這天
請記住途經的風景 有過誰陪你走這路徑
變幻裡聚散誰能夠確定
請放慢投入在旅程
臉旁流過細水手緩緩靜聽
聽聽心聲見證
變遷了不痛也未及時能反應
如今可否看清
拍過種種風景 也確實陪我走這路徑
告別了 來舊誰能夠怨命
放慢了 投入在旅程
趁有纏綿細水我還能靜聽
請好好感應