《同連》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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同連歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《同連》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《同連》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《同連》｜歌詞
日落潮退 日夕相對
隨浪而去 踏沙去追
未願離去 入夜方覺累
未像情侶 但亦登對
流浪情趣 拾荒寄居
夜幕除去 亦未想進睡
流星在倒流 ho-oh
留影在眼球 ho-oh
我與你同連著兩臂
成為我與你 成全這個你
瞬間更改了 為著對方刪改了舊時定理
我與你成為我與你
垂頭會喪氣 如何未放棄
我想吸口氣
命運再箍緊的一瞬亦能換氣
慢慢無趣 樹立堡壘
迎面而對 亦想鬥嘴
撥袖而去 互望都太累
鬧著情緒 亦未許
嚷著離去 亦未許
舊日零碎 亦未許
遺落廢墟
我與你同連著兩臂
成為我與你 成全這個你
瞬間更改了 為著對方刪改了舊時定理
我與你成為我與你
垂頭會喪氣 仍然未放棄
要爭一口氣
為著對方譜寫了未來傳記
仍不斷渴求 找同類
停不掉渴求 找原罪
我有你 仍然未放棄
仍能再與你 成全我與你
儲起的憶記 盛夏到春秋色彩卻令人惦記
我有你成全我與你
如何再洩氣 仍然要與你
再爭一口氣
下定決心改寫那斷言及哲理
匯集信心一口氣
訂下這生 生死與共 仍是與你