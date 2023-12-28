《香港式聖誕》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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香港式聖誕歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《香港式聖誕》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《香港式聖誕》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《香港式聖誕》｜歌詞
看雪橇
迎面雪花飄
滿載雪景的合照
人群裏
充滿陌生的歡笑
倦了的身軀
剩低呼吸心跳
學會接受寒冷的奧妙
偏偏佳節獨個等天曉
帶着棱角
任世俗眼光掃描
天與地誰與我心照
重塑生命
忘記宿命
如履薄冰
一趟偏遠旅程
歲月如歌
歌聲的感動遠超愛情
昨日記憶漸冰凍
然後變流星
此際心靈縱使很安靜
一天暗湧回流
路途難確定
寒冷呼喊著清醒
請放下
聽一聽
我的家
最愛放煙花
節慶過得商業化
從來也
感覺沒多少優雅
俗套的燈飾
杜撰快樂年華
習慣虛偽狂妄的說話
不知可有日看清真假
放下棱角
被歲月變遷感化
不寄望誰安撫傷疤
情況穩定
情緒安靜
情困情傷
不算苦惱事情
火樹銀花
花火將心路照得透明
昨日碎片被燒光
前事化繁星
此際心靈縱使很安靜
心底記憶殘留
被遺忘使命
矛盾
牽制著本性
跟歲月
拼一拼
情況不會壞過寒冬
抓緊此際
率性