《求佛 (DJ默涵Remix)》歌詞｜誓言新歌歌詞+MV首播曝光
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求佛 (DJ默涵Remix)歌詞｜誓言《求佛 (DJ默涵Remix)》於2023-09-01推出新歌MV，東方新地整合了誓言新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
誓言《求佛 (DJ默涵Remix)》 | 目錄
誓言《求佛 (DJ默涵Remix)》｜新歌試聽
誓言《求佛 (DJ默涵Remix)》｜製作
作曲：陳超
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誓言《求佛 (DJ默涵Remix)》｜歌詞
誓言 求佛(DJ Remix版) 陳超
我們還能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
願意用幾世換我們一世情緣
希望可以感動上天
我們還能不能能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
當我在踏過這條奈何橋之前
讓我再吻一吻你的臉 當月光灑在我的臉上
我想我就快變了摸樣
有一種叫做撕心裂肺的湯
喝了它有神奇的力量
閉上眼看見天堂
那是藏著你笑的地方
我躲開無數個獵人的槍
趕走墳墓爬出的憂傷
為了你,我變成狼人摸樣
為了你,染上了瘋狂
為了你,穿上厚厚的偽裝
為了你,換了心腸 我們還能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
願意用幾世換我們一世情緣
希望可以感動上天
我們還能不能能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
當我在踏過這條奈何橋之前
讓我再吻一吻你的臉 為了你,我變成狼人摸樣
為了你,染上了瘋狂
為了你,穿上厚厚的偽裝
為了你,換了心腸 我們還能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
願意用幾世換我們一世情緣
希望可以感動上天
我們還能不能能不能再見面
我在佛前苦苦求了幾千年
當我在踏過這條奈何橋之前
讓我再吻一吻你的臉
讓我再吻一吻你的臉
圖片來源：專輯封面