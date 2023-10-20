《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》歌詞｜謝安琪 (Kay Tse)新歌歌詞+MV首播曝光
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毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）歌詞｜謝安琪 (Kay Tse)《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》於2023-10-19推出新歌MV，東方新地整合了謝安琪 (Kay Tse)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
謝安琪 (Kay Tse)《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》 | 目錄
謝安琪 (Kay Tse)《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》｜新歌試聽
謝安琪 (Kay Tse)《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》｜製作
作曲：梁栢堅/戴偉
作詞：梁栢堅
編曲：戴偉
監製：戴偉
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謝安琪 (Kay Tse)《毋忘（《4拍4家族》電影主題曲）》｜歌詞
這裡的 最愛的 每吋都滿載記憶
熱鬧的 夜靜的 造就萬個心裡軌跡
我眼中只得你 會緊記 你到此 我到此 唱到哪刻哪一會知
靜夜思 若靜止
若記憶抹掉了也不得已
音階有寓意 歌曲中的致意
腦裡會有位置
這裡會有門匙 如潛台詞 如回憶都失去了 毋忘你即使渺小
節奏縱被干擾 和弦繼續高調
每寸公路都走過了 每寸海岸跟天曉
人群中多麼渺小 每秒也是奧妙
我會珍重今朝 愛你
如日夕照耀 只多不少 霓虹燈在閃耀 遊彌敦道美妙
屯元天渡天曉 到油尖旺通宵
細看每一朝 細聽每一調
去哪裡 仍記住笑 道理是最巧妙 如回憶都失去了 毋忘你即使渺小
節奏縱被干擾 和弦繼續高調
每寸公路都走過了 霓虹燈在閃耀 遊彌敦道美妙
屯元天渡天曉 到油尖旺通宵
細看每一朝 細聽每一調
去哪裡 仍記住笑 道理是最巧妙
圖片來源：專輯封面