《寒詩放Hea Déjà vu (Prod. 梁鐿澄 Yanny)》歌詞｜謝安琪, Marionthetrack新歌歌詞+MV首播曝光
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謝安琪, Marionthetrack《寒詩放Hea Déjà vu (Prod. 梁鐿澄 Yanny)》｜新歌試聽
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謝安琪, Marionthetrack《寒詩放Hea Déjà vu (Prod. 梁鐿澄 Yanny)》｜歌詞
Hon Si Von Hea…
(江西萍鄉方言：我喜歡你) Rap：
Hon Si Von Hea
好似喺邊度見過你
雖然係有啲突然
但係我想睇吓你手臂
感覺係好熟悉嘅
但係始終乜嘢都諗唔起
Feeling so special
Yes I Know
Something happen
我感覺到 Vocal:
初相識但瀰漫甜味
怎麼竟像同路逾萬里
思海中沒人物時地
飄渺像飛 Rap：
What is your name
I wanna think
遲咗反應
數緊嘅星
加多舊冰
I like to drink
但係我忘記咗點樣去拎 有時會唔開心因為咁樣
抱歉我發洩咗喺你身上
陌生嘅環境係我會緊張
每一秒都好似見過咁樣
對我黎講回憶係一把銳利嘅槍
留低係傷痛又冇乜營養
有時會開心但一時一樣
記得個旋律我好快會唱
夜晚嚟幫我打蚊
我係你温柔又熟悉嘅舊熟人
瞓覺就熄番盞燈
平時習慣咗由朝早坐到凌晨 Vocal:
為何看一眼
猶像已於腦海轉百彎
甜夢縱飛散 瞬間折返
化身純白被單 懷內那溫暖
源自你聲線穿透髮端
無辦法心算 這刻太短
記憶難耐破損 Rap：
你同我講：
「你唔記得唔緊要
我記得你咪得囉」 狹窄嘅房
我用燈照全部係
舊記憶結過嘅網
多謝你教識我
原來做人
唔需要將痛苦
無限放大
而家我學識咗
乜嘢係愛
都學識
點樣同自己告解 珍惜當下仲有珍惜一切
感恩會發生係包括問題
相信自己就算出生於污泥
都唔會因為咁樣而選擇停低 所以我生活都開始認真
時間好似係被偷走嘅金
想同你去一次長途旅行
將我哋經歷都放喺誠品 Vocal:
迎著你的吻
無字句可以解說敏感
無用作水印 刺穿你身
痛得紋在我心
可不可就忘掉時地
都感到是曾伴隨萬里
翻不開備忘錄回味
怎算是悲 Rap：
咦係喎 我哋都講咗咁耐
你個名 都幾似我個孫仔
麻煩你 見到佢提佢一提
屋企張 飯枱仲有個空位
應承過 我今晚一定人齊
做唔到 你就要打佢手仔
幫我搭多一句俾佢
我真係好愛佢
希望佢多啲打返黎