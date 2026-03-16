娛初 MV｜譚輝智新歌歌詞+MV首播曝光
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譚輝智 – 娛初 4K於今日3月16日推出新歌MV，東方新地整合了譚輝智新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
譚輝智新歌《娛初》目錄
娛初 MV｜製作
|曲：Edmond Tsang
|詞：雷暐樂
|編：褚鎮東/謝國維
|監：謝國維
娛初 MV｜歌詞
人類躁鬱到病
沉默到很乾淨
誰又允許最壞時局下怨命
打工跟加價
心聲以歌放大
若牌局是殘局亦娛樂大家
遙望某張臉龐
留住了不羈吧
誰讓這風繼續陪伴着暗啞
看誰唱誰跳台上台下無一可招架
臨場學會演唱 可有令你驚訝
如今乾脆響起最出色配樂
人幾多歲都識唱歌
如一種渴望
人趕不退揮不去心的最初
就算像馬戲 亦能賣座
不悔的不叫做錯
我誓要踏進這大娛樂國
靠這聲音撩動角落
來喧嘩作樂
誰話過等我來
除掉昨天青苔
曾自信於四面台療癒世代
將一股衝勁
掀起暗的帳幕
狂人大概都要用娛樂令世界再燦爛發光
如今乾脆響起最出色配樂
人幾多歲都識唱歌
如一種渴望
人趕不退揮不去心的最初
就算像馬戲 亦能賣座
不悔的不叫做錯
我誓要踏進這大娛樂國
靠這聲音撩動角落
來完成自覺
來傳承脈搏
如一驚世想舉世得到快樂
人一出世都識唱歌
尋得到舞台
而怎麼計不必計得到結果
極慶幸有你 入場就座
請記得這個是我
任各自各練唱腔自由地播
博得掌聲搖撼隔膜
不管厚薄
談得失那幾次
能揮霍什麼
窮這一生矢志
愚公般磊落
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