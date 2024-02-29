同枕 MV｜谷婭溦新歌歌詞+MV首播曝光
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谷婭溦 – 同枕 (劇集《再見 · 枕邊人》主題曲)於今日2月29日推出新歌MV，東方新地整合了谷婭溦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
谷婭溦新歌《同枕》目錄
同枕 MV｜製作
|曲：劉易昇
|詞：楊熙
|編：
|監：
同枕 MV｜歌詞
曲：黃兆銘
製：劉易昇
在 在燈關上之後
是你仍然逗留 枕邊未回頭
今天不需怕你走
在 電話關上之後
但對白的親暱對我亦沒有
不干涉你的自由
仍然能夠能夠容許我補救
填補維修只用能念舊
或者能夠能夠陪你是我走到最後
仍然攜著我的手
能同枕不過猜不透
抱著我親吻背後
就如木偶默然地放手一雙眼已走
當初的承諾已枯朽
為何不走只因內疚
突然望透情人其實已不擁有
能否能否容許我補救
填補維修只用能念舊
或者能夠能夠陪你是我走到最後
仍然攜著我的手
能同枕不過猜不透
抱著我親吻背後
就如木偶默然地放手一雙眼已走
當初的承諾已枯朽
為何不走只因內疚
突然望透情人其實已不擁有
仍然還在妄想為我留
仍然還在妄想等得到以後
從前從未覺得幸福會流走
為何流盡以後至望見那傷口
仍然呼吸卻早失救 抱著我親吻背後
就如木偶默然地放手在大門之後
當初的承諾已枯朽
為何不走只因內疚
突然望透情人沉默了怎追究
在 在燈關上之後
剩低空曠枕邊我已是沒有
不需要再三委屈你別走
同枕 MV｜MV連結
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