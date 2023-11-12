趙露思 有妳在 《有妳在》歌詞｜趙露思新歌歌詞+MV首播曝光

《有妳在》歌詞｜趙露思新歌歌詞+MV首播曝光

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有妳在歌詞｜趙露思《有妳在》於2023-10-16推出新歌MV，東方新地整合了趙露思新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

趙露思《有妳在》 | 目錄

  1. 趙露思《有妳在》｜歌詞
  2. 趙露思《有妳在》｜製作
  3. 趙露思《有妳在》｜新歌試聽
  4. 趙露思《有妳在》｜MV

趙露思《有妳在》｜歌詞

作   

Baby you are my light
你點亮我的愛
forever shine
命中註定的安排
我明白

第一次見面你的開場白
沒有彩排 但卻意外可愛
晚風吹過來 霧氣散開
眼神在交換

我世界按部就班的狀態
遇見你的瞬間 明亮起來
烏雲都散開 沒什麼陰霾
有你在

Baby you are my light
你點亮我的愛
forever shine
命中註定的安排
我明白

流星劃過窗臺
抹上極光的色彩
你的存在 把我的夜空填滿
多絢爛 煙花在盛開

銀河裡星星彼此在呢喃
只要你和我輕輕抬頭看
就能把愛 全部裝進宇宙的口袋
晚風吹走我的遲疑躲閃
月光灑下只想對你依賴
夜色很浪漫 時間變很慢
有你在

Baby you are my light
你點亮我的愛
forever shine
命中註定的安排
我明白

流星劃過窗臺
抹上極光的色彩
你的存在 把我的夜空填滿
多絢爛 煙花在盛開

不再孤單 朝著約定的彼岸
我明白 愛早已到來

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趙露思《有妳在》｜製作

作曲：Nita Chavalit
作詞：尹姿 / 李孟言 / 代詩琪
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趙露思《有妳在》｜新歌試聽