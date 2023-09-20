《遲來的加冕》歌詞｜車婉婉新歌歌詞+MV首播曝光
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遲來的加冕歌詞｜車婉婉《遲來的加冕》於2023-09-19推出新歌MV，東方新地整合了車婉婉新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
車婉婉《遲來的加冕》 | 目錄
車婉婉《遲來的加冕》｜新歌試聽
車婉婉《遲來的加冕》｜製作
作曲：伍仲衡
作詞：林若寧
編曲：伍仲衡
監製：伍仲衡
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車婉婉《遲來的加冕》｜歌詞
回頭遠遠當天已經今天
神情變了但熱情不會變
被年月狠狠考驗 也為我好好記念 還做夢那年 良辰往往在夕陽中碰見
綿綿細節慢慢排演
這部勵志片 結局如何鋪墊
浮沉為豐富故事裡支線 我相信遲來的 只不過遲來的
遲一些經典偶遇還是美妙 未來自有分曉
歲月燃燒 眼淚與沮喪成為玩笑
這一秒璀璨來遲了 不緊要 懷疑過我極漫長的遠見
尤其四野並沒人煙
腳步慢了點 旁人紛紛衝線
我繼續期望一百歲後會加冕 我相信遲來的 只不過遲來的
遲一些經典偶遇還是美妙 未來自有分曉
歲月燃燒 眼淚與沮喪成為玩笑
一生閃過一秒 其實未算少 最重要的 不枉歲月燃燒
遲一些經典偶遇還是美妙 回報每下心跳
最遲來的 最重要一秒遲來了
當天那真我 還微笑心足了
圖片來源：專輯封面