《過去式 Bygones》歌詞｜邱鋒澤 (Feng Ze)新歌歌詞+MV首播曝光
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過去式 Bygones歌詞｜邱鋒澤 (Feng Ze)《過去式 Bygones》於2023-11-02推出新歌MV，東方新地整合了邱鋒澤 (Feng Ze)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
邱鋒澤 (Feng Ze)《過去式 Bygones》 | 目錄
邱鋒澤 (Feng Ze)《過去式 Bygones》｜歌詞
我走了 沒有多餘的藉口
變得 灑脫 是這段路改變我
以為能夠不再走丟
卻找不到出入口
該走了 心卻相互矛盾著
愛過有過 也更動不了結果
我們隨著時間墜落
言不由衷
我懷念當時的我 你眼中最好的我
那個握緊了絕不輕易放開手的我
也從來不去追究你和我的輕重
最純粹那個我 擱淺在那時候
回不去當時的我 你眼中最好的我
那個曾陪你數過每一刻時光的我
手捧著過去式心怎麼不跳動
最殘忍的是我 悼念當時的悸動
我死在那段美好的回憶
逝去的曾經我還想找尋
看你眼淚決堤
怎可能沒反應
離開是我最殘酷的決定
我怎麼 無法聚焦你臉孔
什麼時候 才發覺你被遺落
僥倖閃躲內心負重
卻根治不掉愧疚
該怎麼 面對沉重的傷口
短痛好過 毫無意義的冷漠
拖著傷痛 越走越錯
身不由衷
我懷念當時的我 你眼中最好的我
那個握緊了絕不輕易放開手的我
也從來不去追究你和我的輕重
最純粹那個我 擱淺在那時候
回不去當時的我 你眼中最好的我
那個曾陪你數過每一刻時光的我
手捧著過去式心怎麼不跳動
最殘忍的是我 悼念當時的悸動
我死在那段美好的回憶
逝去的曾經我還想找尋
看你眼淚決堤
怎可能沒反應
離開是我最殘酷的決定
我死在那段美好的回憶
逝去的曾經我還想找尋
看你眼淚決堤
怎可能沒反應
離開是我最殘酷的決定