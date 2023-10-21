《只記住你》歌詞｜鄧小巧 (Tang Siu Hau)新歌歌詞+MV首播曝光
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只記住你歌詞｜鄧小巧 (Tang Siu Hau)《只記住你》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了鄧小巧 (Tang Siu Hau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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鄧小巧 (Tang Siu Hau)《只記住你》｜歌詞
曲: 鄧小巧/T-Ma
詞: 鄧小巧
編: Patrick Yip
監: T-Ma 人生的修行裡
學熱愛的某天告別了
剩記憶蔓延
人生各樣結果
有太多的感受
太深刻的陌生
或者這想法太幼稚
為身邊錯失的致詞
只記住你柔長秀髮
只記住你悠然漫步窄弄小巷的一剎
陽光滿面那一剎
只記住你沿途腳印
只記住你人群內挽著我淺淺掌印
也記得我難過淚印
成長都孤獨嗎
學面對你愛的會淡化
在記憶泛黃
人的愛恨極渺小
你某天可釋懷
再深刻都流失
或者請不要太掛念
為身邊錯失的留詩篇
只記住你 柔長秀髮
只記住你 悠然漫步窄弄小巷的一剎
陽光滿面那一剎
只記住你沿途腳印
只記住你 人群內挽著我淺淺掌印
也記得你微暖眼光
Hu ~
只記住你眉頭有皺
不記住你悠長又困惑痛苦的爭鬥
我記得你來過就夠
你記得我來過就夠
圖片來源：專輯封面