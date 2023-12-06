《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》歌詞｜鄭欣宜 (Joyce Cheng)新歌歌詞+MV首播曝光

星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本歌詞｜鄭欣宜 (Joyce Cheng)《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了鄭欣宜 (Joyce Cheng)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。