《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》歌詞｜鄭欣宜 (Joyce Cheng)新歌歌詞+MV首播曝光
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星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本歌詞｜鄭欣宜 (Joyce Cheng)《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了鄭欣宜 (Joyce Cheng)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
鄭欣宜 (Joyce Cheng)《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》 | 目錄
鄭欣宜 (Joyce Cheng)《星願 – 來自《星願奇緣》/ 鄭欣宜版本》｜歌詞
講真話是否讓你自由
而我卻概嘆求真總傷透
若我能揭露所有的圖謀
識穿那些說謊的醜陋
可會令人瞬間醒覺
從前話我想法太幼稚
但其實我經已成長早看到望到
昨天將我塑造到今天堅壯長高
毋用擔心你說我年少無知
求可指引我叫喚著繁星
途中起跌或會或暗或明
找出志向會努力奔向前景
讓我率先去唱求變之聲
誠心來許願
勇敢爭取心中的奇緣
誠心來許願
勇敢爭取心中的奇緣
Hey, yeah, yeah, yeah
Hey, yeah, yeah, yeah, ha, ha…
求如願 wow oh-ah…
最初不知爭取空間進步
步步都跟足勸告卻以為已很好
已脫胎的今天有自由引路
已知道將變得更好挺身行我直路
畏縮驚恐令我曾猶豫亦灰暗
點樣行前實在難辨
拒再躊躇行不前
從此我摒棄負累心意堅
誰好心指點指引我可不必兜圈兜路
能夠自強能夠自傲
我即使猶豫 仍然敢開始
緊記他的循循教導
求可指引我叫喚著繁星
途中起跌或會或暗或明
必須會碰上新挑戰要望清
最終終點有我無懼險阻
誠心來許願
勇敢爭取心中的奇緣
誠心來許願
勇敢爭取心中的奇緣
Hey yeah yeah yeah
（誠心來許願）
Hey yeah yeah yeah ha ha…
（…勇敢爭取心）
求如願 oh wow
誠心來許願
勇敢爭取心中的奇緣