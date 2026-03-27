不散筵席 MV｜鍾凱瑩 Charis新歌歌詞+MV首播曝光
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鍾凱瑩 Charis《不散筵席》 4K於今日3月26日推出新歌MV，東方新地整合了鍾凱瑩 Charis新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
鍾凱瑩 Charis新歌《不散筵席》目錄
不散筵席 MV｜製作
不散筵席 MV｜歌詞
不散筵席 MV｜MV連結
不散筵席 MV｜製作
|曲：「不散筵席」的製作班底有全能音樂人高皓正一手包辦監製。負責編的林樂偉是活躍於台灣的馬來西亞籍音樂製作人，為無數天王天后如陳奕迅容祖兒張惠妹周興哲擔任演唱會或專輯製作。
|詞：高皓正
|編：Ludwig 林樂偉製高皓正
|監：
不散筵席 MV｜歌詞
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不散筵席（生死教育主題曲）
未出生 話說已有記憶
待愛意 烙印每個意識
千個世界 待你我去遊歷
這幅畫任你一一上色
大個了 負責某個角色
自信了 亦偶爾會忐忑
多感激共你的相識
編寫的記憶
沒路燈 也看到初心
會發生 那怕會發生
若有愛便無盡可能
便不枉此生
一個人如何來到世間
一個人如何橫跨時限
太精彩但已夜晚
太想講但已在晚間
一個人如何懷緬世間
一個人如何能不停站
勇敢的遊覽
手牽手回憶才夠璀璨
未春天 就已變了昨天
未再見 就已到了這天
不散還散的盛宴
留下無盡懷緬
一個人如何來到世間
一個人如何橫跨時限
太精彩但已夜晚
太想講但已在晚間
一個人如何懷緬世間
一個人如何能不停站
勇敢的遊覽
手牽手回憶才夠璀璨
不散
未遺忘這一餐
不再 不再 孤單
天與地仍然能夠折返
一百年如銀河一瞬間
要一起直到旁晚
要交織在永恆空間
一掛念隨時能夠折返
一百年如銀河一個站
抱擁都未晚
有生之年的微笑 太耀眼
Vocal Recording：Mountain Hui @ Heaven Recording Studio
Mixing and Mastering ： Mountain Hui
訂閱Channel: TVB Music Group
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group