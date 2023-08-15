《不跟風的勇敢》歌詞｜閻奕格新歌歌詞+MV首播曝光
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不跟風的勇敢歌詞｜閻奕格《不跟風的勇敢》於2023-07-25推出新歌MV，東方新地整合了閻奕格新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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閻奕格《不跟風的勇敢》｜歌詞
作詞:廖庭翊
作曲:張暐弘、楊子樸、閻奕格 編曲:張暐弘Hoong、楊子樸Venk 怎會介意笑著扮演
穿上制服配合世界
跌跌撞撞幾遍 任憑眼淚幫我點綴
認真的我依然很美 就陪時鐘一再兜圈
忙到自己像個圓規
哪怕累到終點 原地打轉又回起點
當作獨舞就能沉醉 I’m still alive 不跟風的勇敢
叛逆到誰意外 我偏喜歡
這獨特的平凡
我相信我 所有安排
Laugh or cry It’s my life 誰說規則就該粉碎
才能綻放我的明天
別再勸我蛻變 我不擔心鋒芒受限
免得我會太過耀眼 I’m still alive 不跟風的勇敢
叛逆到誰意外 我偏喜歡
這獨特的平凡
我明白我 要的未來
Laugh or cry It’s my life 要崇拜什麼 誰比太陽活得燦爛
渺小的自我 如螢火存在
儘管質疑我 人生沒偉大到壯觀
轉身卻照亮黑暗 I’m still alive 不跟風的勇敢
叛逆到誰意外 我偏喜歡
這獨特的平凡
我享受我 每種姿態
Laugh or cry It’s my life
圖片來源：專輯封面