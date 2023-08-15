《誰懂情歌唱什麼》歌詞｜閻奕格新歌歌詞+MV首播曝光
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誰懂情歌唱什麼歌詞｜閻奕格《誰懂情歌唱什麼》於2023-07-25推出新歌MV，東方新地整合了閻奕格新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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閻奕格《誰懂情歌唱什麼》｜歌詞
作詞:吳易緯
作曲:Joshua, Andrew Yeh
編曲:梁思樺Joshua Leung 聽說你 回來後
個性跟當年 不同
變成熟 更灑脫
Oh~ If… I Don't Let You Go
誰懂情歌唱什麼
誰懂為什麼
「Don't cry」 在跨年煙火裡相擁
湧進心底的感動
揮別燦爛轉身就走
換誰牽你的手 既然愛了 笑了 哭了
遺憾都是約定
我們愛了 痛著 快樂
Goodbye because we loved If… I Don't Let You Go
誰懂情歌唱什麼
最後聽懂了
「Don't cry」 未來遠得沒有盡頭
曾經就跟著你走
走過的無數次巷口
換誰牽你的手 既然愛了 笑了 哭了
遺憾都是約定
我們愛了 痛著 快樂
Goodbye because we loved 在跨年煙火裡相擁
湧進心底的感動
揮別燦爛轉身就走
換誰牽你的手 不怕你最後忘了我
只怕誰後悔愛錯
在你身邊不再是我
也是最好 結果 既然愛了 笑了 哭了
分開成全回憶
我們愛了 痛著 快樂
Goodbye because we loved
圖片來源：專輯封面