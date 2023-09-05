《仍然是那個少年》歌詞｜陳健安新歌歌詞+MV首播曝光
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仍然是那個少年歌詞｜陳健安《仍然是那個少年》於2023-08-29推出新歌MV，東方新地整合了陳健安新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳健安《仍然是那個少年》 | 目錄
陳健安《仍然是那個少年》｜新歌試聽
陳健安《仍然是那個少年》｜製作
作曲：陳健安
作詞：Jim Yan / Oscar
編曲：賴映彤
監製：賴映彤 / 陳健安
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陳健安《仍然是那個少年》｜歌詞
無有怕直衝出宇宙兩隻腳亂闖
再痛再攰通宵再聚青春得發光
前面是陷阱危險通通都嚮往
年輕可錯過再錯 曾經一個少年狂 去到某日終於發現勇氣已用光
那個愛冒險不怯懦 終於都會慌
埋藏著聰明狂妄 等何時釋放
誰可拯救這個我 來跟荒誕對著幹 一息間變老
仍然要想得出就做
佛理哲學太深奧 掃走地圖
不准聽勸告
仍然有青春的道路
任性得叫前人看到 會警告
難完成 再試過 現在做 都很早
同途行 踏踏步 靠勇氣 抗衰老
今天 未來在擁抱 wooo… 看到你在終於我亦看到我自己
吃個晚飯吹水作樂倒帶一世紀
原來是一同成長的才能勾起
年輕的我那志氣 無需哭喊作念記 一息間變老
仍然要想得出就做
佛理哲學太深奧 我想就迷途
不准聽勸告
仍然有青春的道路
任性得叫前人看到 會警告
難完成 再試過 現在做 都很早
同途行 踏踏步 靠意志 抗衰老
今天 未來在擁抱
叛逆地一起反擊 出走 與倒數
未讓步才是細路 wooo… 一起衝到老
仍然要想得出就做
俗世的談吐 苦惱 情操 不需要知道
不准聽勸告
仍然有青春的道路
任性得叫旁人看到
我跟你 你跟我 跳當初跳的舞
難完成 再試過 現在做 都很早 wooo…
來來回 踏踏步 靠摯友 抗衰老
今天未來在擁抱 今天 為明日擁抱
圖片來源：專輯封面