《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》歌詞｜陳卓賢 (Ian Chan)新歌歌詞+MV首播曝光

生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)歌詞｜陳卓賢 (Ian Chan)《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》於2023-11-02推出新歌MV，東方新地整合了陳卓賢 (Ian Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。