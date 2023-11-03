《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》歌詞｜陳卓賢 (Ian Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)歌詞｜陳卓賢 (Ian Chan)《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》於2023-11-02推出新歌MV，東方新地整合了陳卓賢 (Ian Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳卓賢 (Ian Chan)《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》 | 目錄
陳卓賢 (Ian Chan)《生若冰火 (ViuTV 劇集冰上火花主題曲)》｜歌詞
就讓肉身粉碎破滅 為靈魂探路
在絕望中掙扎仰望 求重頭鍛造
冰封七尺 奮力地控訴
躋身黑暗惡耗 被葬入糞土
前方失去視野 沒藍圖
心 快崩解了 但沒有歸路
沉住氣 漸覺醒 迷途了 也邁步
就似火 為可釋出光線 燒過了風波
就似冰 在冷風中堅壯 惡寒刺骨 都想切磋
負著傷顛簸一世揮霍勇敢
至知當中 歡暢過
快慰會於苦楚𥚃唱和
敗壞就生於這宇宙 在繁華背面
腐爛著的恐怖故事 沉淪如試鍊
睜開雙眼 企直便看見
心底一個信念 就撐住了天
從此洗去問句或讒言
光 已經指向 就是我出路
承受過 就覺醒 迷途了 也邁步
就似火 為可釋出光線 燒過了風波
就似冰 在冷風中堅壯 惡寒刺骨 都想切磋
負著傷顛簸一世揮霍勇敢
至知當中 歡暢過
快慰會於苦楚𥚃唱和
就似火 是心中的光線 燒過了風波
就似冰 是我始終堅壯 惡寒刺骨 都想切磋
活著的勳章給我標誌勇敢
記低當中 歡暢過
快慰會於苦楚𥚃唱和