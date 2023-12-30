《願望清單》歌詞｜陳嘉樺 (Ella Chen)新歌歌詞+MV首播曝光
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願望清單歌詞｜陳嘉樺 (Ella Chen)《願望清單》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了陳嘉樺 (Ella Chen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳嘉樺 (Ella Chen)《願望清單》 | 目錄
陳嘉樺 (Ella Chen)《願望清單》｜歌詞
其實有些地方永遠都去不了
但我還是記下來了
羨慕別人可以去得成
我們又憑什麼不能
一看那些地方就是你會喜歡的
我就默默存下來了
耗費幾天幾夜又有多難呢
我不想要 用緣分解釋的人生
慢慢假的也像是真的
願望清單裡的 都是以為能夠實現的
夢想一個一個完成了 刪去了
最後也只剩下一個你了
一看那些地方就是你會喜歡的
我就默默存下來了
耗費幾天幾夜又有多難呢
我不想要 用緣分解釋的人生
慢慢假的也像是真的
願望清單裡的 都是以為能夠實現的
夢想一個一個完成了 刪去了
最後也只剩下一個你了
就算是假的我也當真了
口袋名單裡的 還擱在那裏無法完成
才知道許了願望 就代表遺憾
而你是所有願望裡 最難實現的那個
有時候製造記憶的 不是旅程
而是出發之時 沒同行的人