《焦焦焦》歌詞｜陳奕迅 (Eason Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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焦焦焦歌詞｜陳奕迅 (Eason Chan)《焦焦焦》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了陳奕迅 (Eason Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳奕迅 (Eason Chan)《焦焦焦》 | 目錄
陳奕迅 (Eason Chan)《焦焦焦》｜歌詞
眉頭狂跳太恐懼
鼻上紅印快消退
返新工未夠鐘起身已經焦慮
望著牛舌也恐懼
誰人和我醉一醉
讓意識躲在平靜裡
Woo 天光已經焦慮
Woo 每樣煩 好想 通通 也告吹
Woo 天黑我更焦慮
怕不對 怕出去 怕失去
In one second
難題完全圍著我 拖一拖
頭皮忘形地掉髮 拖一拖 別繼續
喉嚨隨時又復發 拖一拖
我擔心得太多 不夠多 可再多 woo
靈魂逃離著自我 拖一拖
牛熊持續在亂跳 拖一拖 別繼續
情人無情地毒舌 拖一拖
怪事又繼續 可放開我麼
問路問到太恐懼
又落大雨怕出去
揸新車未坐穩開窗已經焦慮
忘詞忘到也恐懼
違忘前奏太濕碎
太緊張想略過下句
怎麼解 怎麼解釋
摸一摸 周身黑色
Nicotine quarantine
抽一粒 jellybean
Gimme 一些幸運事件
Woo 天黑我更焦慮
怕不對 怕出去 怕失去
In one second
難題完全圍著我 拖一拖
頭皮忘形地掉髮 拖一拖 別繼續
喉嚨隨時又復發 拖一拖
我擔心得太多 不夠多 可再多 woo
靈魂還埋沒自我 拖一拖
牛熊還持續暴跳 拖一拖 別繼續
情人還沈迷毒舌 拖一拖
怪事又繼續 可放生我麼
真心我無事請放心去唱歌
傷口哪算大見肉見骨未會傻
畢竟我有事得我知道就好
瞬速解脫吧 別再拖
But one second
難題仍難為著我 拖一拖
頭皮仍持續掉髮 拖一拖 未結局
喉嚨仍隨時病發 拖一拖
怪事又繼續 敢放生我麼
In ten seconds
靈魂能重頭活化 差不多 還原潛意識就聽 這首歌
背到熟 然而旋律纏著我 多坎坷
我又被制伏 幫我搵按摩
In two minutes…