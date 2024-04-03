後悔萬年 MV｜陳展鵬新歌歌詞+MV首播曝光
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陳展鵬 – 後悔萬年 (劇集《逆天奇案2》插曲)於今日4月3日推出新歌MV，東方新地整合了陳展鵬新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳展鵬新歌《後悔萬年》目錄
後悔萬年 MV｜製作
後悔萬年 MV｜歌詞
後悔萬年 MV｜MV連結
後悔萬年 MV｜製作
|曲：TY Terence
|詞：楊熙
|編：TY Terence
|監：劉易昇
後悔萬年 MV｜歌詞
仍然沉迷沉沒的永遠
處處也有你記憶閃現
仍然未習慣到 身邊空了
每日行著沉悶路線
是我 親手的將戒指毀掉了
是我令你地球停轉
是我畫上那污點
回去已不易 曾背棄的誓言
假使你可以 可否信一次 定能讓你復原
無法再許願 無法再許諾言
一聲不了 通通不再重要
留下我最多苦笑
是我 親手的將戒指毀掉了
是我令你地球停轉
是我畫上那污點
回去已不易 曾背棄的誓言
假使你可以 可否信一次 定能讓你復原
無法再許願 無法再許諾言
一聲不了 通通不再重要
留下我最多苦笑
後悔萬年 亦已沒法復原
回去那一頁 回到那考驗時
假使我可以 更改那一次 定能讓你踏前
無法再許願 無法再許諾言
一聲不了 通通不再重要
留下我最多苦笑
誰讓我那天出錯了
Production Credits
後悔萬年 MV｜MV連結
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