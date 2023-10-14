《Season 2》歌詞｜陳慧琳新歌歌詞+MV首播曝光
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Season 2歌詞｜陳慧琳《Season 2》於2023-10-13推出新歌MV，東方新地整合了陳慧琳新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳慧琳《Season 2》 | 目錄
陳慧琳《Season 2》｜新歌試聽
陳慧琳《Season 2》｜製作
作曲：Cousin Fung
作詞：黃偉文
編曲：Cousin Fung@emp/Edward Chan/黃兆銘
監製：Edward Chan
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陳慧琳《Season 2》｜歌詞
你一切不變
臉孔未經霜雪污染
你親切聲線 一聽即暖 像親密從來未間斷
來延續上季火焰
重回「待續」那一點 未揭開
新一季全揭開
接未完的結局
今天再重燃舊愛
未變改
初衷有誰會改
最漫長的按捺 為了將來安穩更耐
其實我從來也心知會等到誰寵愛 到底那天你
被驅逐般走了多遠
你偏笑一笑 不哀不怨 劇本若難逃避這段
何妨朝著再相聚
昂然就義去出演 未揭開
新一季全揭開
接未完的結局
今天再重燃舊愛
未變改
初衷有誰會改
最漫長的按捺 為了將來安穩更耐
其實我從來也心知會等到誰寵愛 未揭開
新一季全揭開
接未完的結局
今天再重燃舊愛
未變改
初衷有誰會改
最漫長的按捺 為了將來安穩更耐 未揭開
新一季全揭開
見盡人間罣礙只因要成全大愛
未放開
今天更難放開
世事常多障礙 獨這感情不出意外
其實我長懷信心可以跟你重新～愛
圖片來源：專輯封面