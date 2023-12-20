《樓上裝修》歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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樓上裝修歌詞｜陳柏宇 (Jason Chan)《樓上裝修》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了陳柏宇 (Jason Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳柏宇 (Jason Chan)《樓上裝修》 | 目錄
陳柏宇 (Jason Chan)《樓上裝修》｜歌詞
四時廿八分
軟床位置很近
但樓上 震了 兩震
停頓了 突然又 會有覺好瞓
既然勤力重要
眼前情調 電燈正在搖
上層在 拼搏 發奮
成就了 下層亦 要照顧心跳
純粹 天意
躲進櫃裡 我不介意
想懶惰也不成功
腦袋都要下重工
裝修了一百天 耳朵已騷軟
裝修過先至知 我都有心血
需要 需要 每個間隔
需要 需要 建設出好笑
命運遇著電鑽 應該怎解決
局面日夜在轉 我也不多怨
怎算 怎算 試過至發覺
最差 境況 會有天終斷
八時十五分
聽回十個口訊
錄下各種呼喝
但是我聽不清楚
鼻敏感 沒辦法 等烏煙瘴氣下沉
人捉緊節奏 緩和噪音
門鐘跟協奏曲 多相襯
純粹 天意
不要動氣 我不介意
思緒換個水喉通
腦袋可繼續放鬆
裝修了一百天 耳朵已騷軟
裝修過先至知 我都有心血
需要 需要 每個間隔
需要 需要 建設出好笑
命運遇著電鑽 應該怎解決
局面日夜在轉 我也不多怨
怎算 怎算 試過至發覺
最差 境況 會有天終斷