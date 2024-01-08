《皮思苦》歌詞｜陳瑞輝 Frankie Chan新歌歌詞+MV首播曝光
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皮思苦歌詞｜陳瑞輝 Frankie Chan《皮思苦》於2024-01-05推出新歌MV，東方新地整合了陳瑞輝 Frankie Chan新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳瑞輝 Frankie Chan《皮思苦》 | 目錄
陳瑞輝 Frankie Chan《皮思苦》｜歌詞
理解得太片面了 大概都錯
大眾都 揣測過多
各位估計我人設
卻不知那設定 不妥
但我又 懶解釋 懶反斥
再怎說反正改變不了 是個性
而只需你一個在
講一句總相信的
為 我定角色
不講太多 只要你肯定
沒註解 不緊要
想交予你的
全是秘密信息
苦思太多 枉費我心力
我做我想要的
至是你想要的 不 要辯證
陪我悄悄漫步
橫越著地平線
你愛是我自然
由你看我入面
斜棟或是橫線
你我在發展
陪伴笑望變遷
不講太多 只要你肯定
沒註解 不緊要
想交予你的
全是秘密信息
苦思太多 枉費我心力
我做我想要的
至是你想要的 不 要辯證
(不聽 不說 不怕
不看 不理 不怕)
心安理得 跟你去經歷
沒註解 這些愛
想給予你的
全是最重要的
苦思太多 枉費我心力
會為你寫更多
故事美好記憶 不 要辯證