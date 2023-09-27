《神的不在場證明》歌詞｜陳蕾新歌歌詞+MV首播曝光
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神的不在場證明歌詞｜陳蕾《神的不在場證明》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了陳蕾新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳蕾《神的不在場證明》 | 目錄
陳蕾《神的不在場證明》｜新歌試聽
陳蕾《神的不在場證明》｜製作
作曲：陳蕾
作詞：陳蕾
編曲：Adrian Chan
監製：Adrian Chan
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陳蕾《神的不在場證明》｜歌詞
自我出生的一剎已經錯了麼
上帝挑選這一切困阻
可撐過麼 殘忍得過火 大概天都不喜愛我這個誕生
在社會努力地求一點憐憫
這一個次品 懇請你容忍 能平凡已是福氣 更別妄想公平
神如何創造我們 引人入勝難道靠即興 神若你看到我已經歷夠多
難道你也不願去拯救我麼
連呼吸都錯 想喘息都貪心了麼
求求讓我 平靜過 如流淚已成河
可不可改寫這結果 旁人常說著苦過 會待美好到來
頑強如我又走過 這場暴雨連日變了深海 神若你看到我已經歷夠多
難道你也不願去拯救我麼
連呼吸都錯 想喘息都貪心了麼
求求讓我 平靜過 如流淚已成河
很想親手改寫結果 一次一次痛擊未可取去我這破生命
一個一個離別漸可適應
無神蹟 教會我再痛也不信命
從絕處 學欣賞掙扎的足跡 誰又會聽到我已哭到快死
誰願意了解我去給我轉機
還很想爭氣 即使天生不愛自己 難道要這麽痛教識我撐起
無論再多經歷也不被打死
人多麼可笑 這麼恐生竟不怕死
神明若你 能做證 從危難裡逃離
應該不需等一世紀
圖片來源：專輯封面