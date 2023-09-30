《吹沙入眼 (紅館現場錄音版) [Live]》歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱新歌歌詞+MV首播曝光
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吹沙入眼 (紅館現場錄音版) [Live]歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱《吹沙入眼 (紅館現場錄音版) [Live]》於2023-09-28推出新歌MV，東方新地整合了陳輝陽 x 女聲合唱新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳輝陽 x 女聲合唱《吹沙入眼 (紅館現場錄音版) [Live]》 | 目錄
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陳輝陽 x 女聲合唱《吹沙入眼 (紅館現場錄音版) [Live]》｜歌詞
你有話要講請你啟齒 欲言又止怎似男仕
而我以直覺早猜到一點 又臨近分手這一天
內心在哭 仍需微笑 誰愛流淚的嘴臉
命該如此 總是離別 任誰也無力再裝笑 掙不開這淚眼 因剛剛有沙 吹到這雙眼
誰又要哭 使你留下 同情其實更慘
分手早已習慣 簡單一句話 彼此不用煩
無奈有沙 躲於我的眼 才會令我想喊 要缺席也應典雅一點 將前度一生也懷念
還要到異國出走再開始 願忘掉他英俊的臉
內心在哭 仍需微笑 誰愛流淚的嘴臉
命該如此 總是離別 任誰也無力再裝笑 掙不開這淚眼 因剛剛有沙 吹到這雙眼
誰又要哭 使你留下 同情其實更慘
分手早已習慣 簡單一句話 彼此不用煩
無奈有沙 躲於我的眼 才會令我想喊
圖片來源：專輯封面