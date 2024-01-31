《星心》歌詞｜陶喆 (David Tao)新歌歌詞+MV首播曝光
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星心歌詞｜陶喆 (David Tao)《星心》於2024-01-22推出新歌MV，東方新地整合了陶喆 (David Tao)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陶喆 (David Tao)《星心》 | 目錄
陶喆 (David Tao)《星心》｜歌詞
不停在遊盪
我以為我一直都這樣
在星空中我孤獨的飛翔
問自己在追尋什麼幻想
隱約有種力量 牽引著我到你身旁
黑暗中只有你為我閃亮
愛就像兩顆星發出了光芒
把你的心融入我的心中
再也不會空虛不分離
和我一起從所有的軌道脫離
飄浮愛情裏 滑過最美的天際
從沒有忘記那最初愛你的心
越過了時空還是我心中唯一
在孤獨的星球我沒有被愛遺棄
You are my shining star, I’ll follow you forever
不停在遊盪 我以為我一直都這樣
在星空中我孤獨的飛翔
問自己在追尋什麼幻想
隱約有種力量 牽引著我到你身旁
黑暗中只有你為我閃亮
愛就像兩顆星發出了光芒
把你的心融入我的心中
再也不會空虛不分離
和我一起從所有的軌道脫離
飄浮愛情裏 滑過最美的天際
從沒有忘記那最初愛你的心
越過了時空還是我心中唯一
在孤獨的星球我沒有被愛遺棄
You are my shining star, I’ll follow you forever
從沒有忘記那最初相愛的心
越過時空為我而來永遠是你
在孤獨的星球我沒有被愛遺棄
You are my shining star, I’ll follow you forever
那是我們想要的幸福 要的愛情 forever