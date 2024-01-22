《回憶半分鐘》歌詞｜雲浩影 (Cloud Wan)新歌歌詞+MV首播曝光
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回憶半分鐘歌詞｜雲浩影 (Cloud Wan)《回憶半分鐘》於2024-01-17推出新歌MV，東方新地整合了雲浩影 (Cloud Wan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
雲浩影 (Cloud Wan)《回憶半分鐘》 | 目錄
雲浩影 (Cloud Wan)《回憶半分鐘》｜歌詞
紅黃綠轉又轉 聚了又散 劇院外面
懷疑就快落雪 就快換季 換走落葉
於中央公園坐坐 都市漸變黑白
彷彿看見你 依稀對望
回憶的半分鐘 那個冬天
靜靜的相擁 冰封半分鐘
有你的青澀 使我面紅
企鵝幻想有天去北極
游著 行著 卻不記得負隅頑抗 頑抗
如何頑抗 地鐵 幾百萬人
煩惱著公事 然後遺棄內心所有熱情 有一次
差不多親暱那刻才哭泣
差不多等到曙光才消失
生活 很壓逼是嗎 壓到愛受了委屈
回憶的半分鐘
那個冬天靜靜的相擁
冰封半分鐘
有你的⻘澀 使我面紅
企鵝幻想有天嫁北極熊
而明明無能力橫越赤道 該怎麼邁進 能怎麼邁進
直到不如分開 越過汪洋深海
虧欠一個深愛的 也擺脫生我的城市
我發現宇宙更大更廣闊
能順其自然地過活
偏偏你再度走進我眼中
半分鐘 若靜靜的相擁
差點看不懂 第五街飄雪 一片白濛
你手上的戒指半掩著 凝望你咖啡杯親切的名 記憶有風