《放下放不下》歌詞｜雲浩影 (Cloud Wan)新歌歌詞+MV首播曝光
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放下放不下歌詞｜雲浩影 (Cloud Wan)《放下放不下》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了雲浩影 (Cloud Wan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
雲浩影 (Cloud Wan)《放下放不下》 | 目錄
雲浩影 (Cloud Wan)《放下放不下》｜新歌試聽
雲浩影 (Cloud Wan)《放下放不下》｜製作
作詞：藍奕邦 作曲：馮翰銘 / 朱琳 / TonYnoT / 雲浩影
編曲：TonYnoT / 馮翰銘
監製：馮翰銘
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雲浩影 (Cloud Wan)《放下放不下》｜歌詞
照片 即使一早通通撕碎
若說一句 懷念可純粹
誰未可容許 誰能放低就放低
就擦洗 就割清維繫
決意不見面還敢發誓
捨棄斷離先高貴
由我蠢 不架勢 陪同彼此青春過
愛到最徹底
一起喧嘩過
誰又可取替
懷念不羞愧 誰無親身的傷過
卻叫我放低
狠狠相戀過
難道很失禮
放不下你
心內有鬼
回憶怎會消逝 唱片 即使一早通通扑碎
但那首歌 能背的字句
如像吞墨水
由我哭 請閉咀 陪同彼此青春過
愛到最徹底
一起出走過
誰又可取替
懷念不羞愧 如無親身的傷過
卻叫我放低
狠狠相戀過
才是不失禮
我不頹廢
只是停低
重溫一下傷逝
懷緬昨天盛世
記憶太多珍貴
我 又怎會放得低 多深刻的你
我放棄放低
不羞 不愧
圖片來源：專輯封面