《收到收到》歌詞｜馮允謙新歌歌詞+MV首播曝光
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馮允謙《收到收到》｜歌詞
曲：馮允謙 / 陳考威
詞：鍾說
編：Derrick Sepnio / 蘇道哲
監：陳考威 / 馮允謙 告票收好
戒漢堡跟炸物
要補一補
不喜歡我急躁
我都聽到
讓你輕拍我放緩兩步 你教訓我會承諾又未做
像偏不執被鋪
整潔全無分數
麻煩你指導 Yes I know I know 投訴收到
誓要把彼此改造
這刻決定好 我們不要嘈
全權給你在引路 Yes I know I know 人太深奧
就以相戀緩和大腦
耳邊表白 停住了吞吐
隔絕煩惱 Yeah Yes You give me all your love AHH
And I’ll give you all my love 「要帶鑽戒為何未有跪地？」
「還未練到 三頭肌？」
寫遍難題的你
埋藏體恤 靠發現回味 Yes I know I know 投訴收到
誓要把彼此改造
這刻決定好 我們不要嘈
全權給你在引路 Yes I know I know 人太深奧
就以相戀讓人漫舞
眼裡表達 停住了呑吐
隔絕煩惱 Yeah Yes You give me all your love AHH
And I’ll give you all my love 長官般告誡 我未淪陷
為我要姿整繼續呻
就怕我不會維生
但很有運
倚附你敏感
Oh Yeah Oh Yes I know I know 是我知道
沒法把彼此改造
你都決定好 我們不要嘈
留時間心跳傾慕 Yes I know I know 人會消耗
就細心點別再粗魯
用上音符 鳴謝你周到
隔絕煩惱 只擁抱 Yes You give me all your love
And I’ll give you all my love ohh
Yes I’ll give you all my love
這麼可笑的
這麼可惡的
這麼可愛的 Sorry it’s me
這麼可靠的
這麼可信的
這麼可愛的 Just carry me please