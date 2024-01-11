《在最好的時間做最好的你》歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)新歌歌詞+MV首播曝光
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在最好的時間做最好的你歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)《在最好的時間做最好的你》於2023-12-18推出新歌MV，東方新地整合了馮允謙 (Jay Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
馮允謙 (Jay Fung)《在最好的時間做最好的你》 | 目錄
馮允謙 (Jay Fung)《在最好的時間做最好的你》｜歌詞
如果有天 迎面跟足心裡的發展
你的憧憬太順利兌現
無奈你害怕得退後一點
如果你知 其實心中想法能體現
如果想某天可看見 有天可看見
而你卻站著 別過臉
當配合時機 最好的你 製造了轉機
與終點的距離 聽風聲早已提示你
為何平凡一世
為何讓你的青春一再消逝 枯萎
付出一切 捉緊美麗
好 好光陰不要枉費
傷過你的不快記憶 牽制著你
風景多麼美 怎麼可不理
別教美好遠離 然後空手老死
麻木活著太可悲
請配合時機 最好的你 締造了生機
叫哀傷都撤離 你一生由你救起
為何平凡一世
為何讓你的青春一再消逝 枯萎
付出一切 捉緊美麗
可解決問題
無人平凡一世
無人在世間不須經過高低 認錯方位
若果走過最低迷 重拾正軌
可欣賞廣闊天際
這分鐘看天空 來用心感應
看天空變清晣 這天有天帶領
鳴謝天空傾聽 曾經心聲
來年誰能估計
何妨在最好一刻釋放生命光輝
付出一切 不可變做 遺憾那一位
無人平凡一世
無人在世間不可找到依歸 在你心底
甚麼方向 你指揮
你可佔盡優勢
最好的這分鐘 沿路好天氣
最好的這分鐘 成就好的你
誠實地去做你 是你的專利 必須趁機
最好的這分鐘 沿路好天氣
最好的這分鐘 成就好的你
誠實地去做你 是你的專利 只等你飛