《給你幸福 所以幸福》歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)新歌歌詞+MV首播曝光
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給你幸福 所以幸福歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)《給你幸福 所以幸福》於2023-10-24推出新歌MV，東方新地整合了馮允謙 (Jay Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
馮允謙 (Jay Fung)《給你幸福 所以幸福》 | 目錄
馮允謙 (Jay Fung)《給你幸福 所以幸福》｜歌詞
是有這麼一刻
被搶走 一切希望
沮喪極 難起床
你就來贈我 一顆糖
又有這麽一刻
前路縱使黑暗 要獨往
但你閃閃發光
讓夜行 亦變得 不怯 慌
得我一人
上殿堂 戴冠冕 亦沒光芒
並沒說謊
此際 要是不錯
其實我 叨你光
從來未擁有幸福 真正幸福
曾經失意 到麻木
但我畢生的 不滿足
被你梳理後 頓成好結局
給你幸福 所以幸福
如今的我 信十足
You are mine
For Life
天國未知多遠
共你一笑遠足
問你想得到的
其實哪一些我 能供給得到
你只想每天
慢慢地 伴我到終老
不再虛無
我未來 最緊要任務只圖
是待你好
二人 一段命途
貧亦富 差也好
從來未擁有幸福 真正幸福
曾經失意 到麻木
但我畢生的 不滿足
被你梳理後 頓成好結局
給你幸福 所以幸福
如今的我 信十足
You are mine
For Life
總有夢追不到 亦已心足
有你接住我
即使失了足
創傷總 能平伏
有我照料你
假使都滿足
用抱緊 來回覆
僅有一口氣
我們仍然是眷屬
從來未想過自己 可以幸福
餘生不再似殘局
預計中鬱鬱的結束
自你的介入換成新結局
相信幸福 撐到幸福
如今的我 信十足
You are mine
You are my everything
完美的 結尾曲
You are my everything