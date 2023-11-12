《遠在眼前 – Live》歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)新歌歌詞+MV首播曝光
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遠在眼前 – Live歌詞｜馮允謙 (Jay Fung)《遠在眼前 – Live》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了馮允謙 (Jay Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
馮允謙 (Jay Fung)《遠在眼前 – Live》 | 目錄
馮允謙 (Jay Fung)《遠在眼前 – Live》｜歌詞
凌晨有你在遠方的光源
話似講不完 如初戀
約定再一次坐雪橇看飄雪
就算再凍的雪 也溫暖
談情都只可隔著電腦 縱看到
比不上見面時候的美好
太想你沒有原因
翻開記憶重溫
想起初吻 甜言蜜語緩緩地靠近
盼跟你度過餘生
幸福的婚姻
讓我想你沒理天光天暗
千里路遠都很近
情人節晚在峽谷的邊緣
熱燙的溫泉 仍依戀
雨下我贈你的婚戒用心挑選
在你答應一剎 雨中斷
明年想欣賞哪座瀑布 哪個島
起一個帳幕同睡一被鋪
太想你沒有原因
翻開記憶重溫
想起初吻 甜言蜜語緩緩地靠近
盼跟你度過餘生
幸福的婚姻
讓我想你沒理天光天暗
千里萬里 同樣近
有天美夢會成真
即使要等來生
都可跟你 同偕白髮
我願意等 為重聚一吻
笑與淚同甘
願廝守終生
讓愛把我共你之間牽引
相隔越遠靈魂越近
終會遇上的足印