《貓之報恩》歌詞｜麗英 (Lai Ying)新歌歌詞+MV首播曝光
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貓之報恩歌詞｜麗英 (Lai Ying)《貓之報恩》於2023-11-15推出新歌MV，東方新地整合了麗英 (Lai Ying)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
麗英 (Lai Ying)《貓之報恩》 | 目錄
麗英 (Lai Ying)《貓之報恩》｜歌詞
(這麼懂我 這麼寵我)
(可跟著你麽)
原諒我 疑似高傲
很少 一叫我 就到
低溫的個性
從未人緣太好
誰話這 慵懶的貓 只想獨舞
欲語但難言 我想抱
唯獨你 每一天
試著去 撩我玩
就算顯得很冷淡
其實已融化
願今天跟你說 為時未晚
是時候說些 最土的台詞
也許我 從未暗示
從來也 感到你 的暖意
別人在冷嘲 我不溫柔時
你總會 維護我
完全無意 息止
任由我 更加的 放肆
無辦法 回報 恩惠
忠於真我 當謝禮
不討好世界
全靠你作後衞
貓不會 陶醉於
萬人也下跪
獨眷戀 三幾個 影迷
誰為了 更得寵
那銳氣 全放低
但我 不喜歡作弊
唯獨你明我
亦准許這個我 全情犯規
是時候說些 最土的台詞
也許我 從未暗示
從來也 感到你 的暖意
別人在冷嘲 我不溫柔時
你總會 維護我
完全無意 息止
任由我 更加的 放肆 Ah~~~
感覺像隻貓 靠緊主人時
那一秒 同在笑著 不語
是時候說些 更土的台詞
你給我 存在意義
難回報 所有愛 都試試
別人在冷嘲 我這低能兒
至少你 還是會
來陪陪這 瘋子
沒人信 我會變 獅子
(這麼懂我 這麼寵我)
(可跟著你麽)
未來以 你愛我 開始 Ha~
(這麼懂我 這麼寵我)
(始終 像最初)
(這麼懂我 這麼愛惜我)
(感恩 被你呵)