《金榜題名》歌詞｜麥浚龍 (Juno Mak)新歌歌詞+MV首播曝光
麥浚龍 (Juno Mak)《金榜題名》 | 目錄
麥浚龍 (Juno Mak)《金榜題名》｜歌詞
（Juno）血路成為正路後
道義變做廢物後
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
隱姓埋名要罷就
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
入血路再聚舊
同門都知畜牲雙手識得打鬥
同時都知畜牲雙腿識得走
Woo細有細我懶招呼
Woo大咪大都要人扶
我不信天至跟你一拜天地
我不信死至跟你死夠未
誰當初喪得扼殺各種手扣
誰今天怕得起勢要洗手
（Say Juno Juno）
當你契冇問你點睇好狗精咪擋我路
我唔管除我以外嘅數
蝕桌（蝕桌野）搵個第二個做
Ｒ撈（Ｒ撈）搵個第二個水泡
（Novel Fergus）Fergus
天真嘅擺喺豬肉枱當豬肉剁你
有啲殺戮純粹虛榮心將獸皮着起
你對我係挑戰 我對你係虐
你約我會見到我坐喺大班椅度棟起隻腳啊細佬
忠孝仁義係美化自私嘅渠道
榜首負責隨傳落order而榜尾負責隨到
你要玩嘢我包全套
你自己揀取捨 勝利屬於先得者 勝利者
我廿四小時on ready喂你削喎落場跑先操
要我做嘢easy錢足 嗱手尾我包你冇
邊啲據點 邊啲部署
唔洗同我講
我橫沖直撞
攞支紅色marker一鳩圈成個地圖
（PetPetShawn）衫袋插支dupont筆
高調到好似鎂光燈
威士忌For啷口 做野不嬲爽手
攞鞋印幫你裝身
收租 利疊利 有啲放䠋有啲交足一晚戲
跳樓 果堆爽手 咪撚阻住我哋閂窗開冷氣
好境彈起 快過光纖
大嘅搞到 細嘅光鮮
物競天擇 利字當先
我將你同忠考仁義捆埋葬喺江邊
一路往上似攀岩
回報越大越艱難
七個字夠概括成功
別人恐懼我貪婪
（Kit）冇人敢同我哋嘈
邊個阻住我哋蒲
轉頭鎖你入地牢
火機燒着你鼻毛
飲酒邊夠我哋豪
金鏈邊夠我哋粗
偏門邊夠我哋撈
生活似係做緊show
Ya ah
兄弟有事即刻幫拖
Ya ah
街頭街尾大動干戈
Ya ah
搶我飯碗即刻開波
Ya ah
大都會個個大哥
（Juno）血路成為正路後
道義變做廢物後
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
隱姓埋名要罷就
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
滴血後搏命留後
信字成為錯字後
爛命太爛要侍候
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
家破人亡再問候
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
滴血後搏命留後
誰沖過上流 誰蹖向下流
還未夠 爭幾多先夠 爭幾多先夠
輸多一鋪 就一鋪 手足 賭多一鋪
還在鬥 一個地頭 一個地頭
慄就退後
來敲詐上流 來欺壓下流
喉在扣 嘴幾多口臭 心幾多生鏽
出多一槍 或一刀 手足 賭多一鋪
眉在皺 一個字頭 一個字頭
字字記住統統鋒頭
（JBS）Yo Bro, you rather kill or be killed?
I rather chill with E pill
I can’t relate with hate
I rather skate and create
Party we party, we out here making money
Worry don’t worry, all been written in your story
Screw your ego, let it go
The more you know, the more you don’t know
From zero to hero, that’s how we flow
From Indo to Canto, we making dough
Livin’ hella good in the 852
Eatin’ bangin’ food with my boo
Peace please, be united like bees
Please peace, make em believe
（Ghost Style）I will not lose
I run with wolves
My ninjas active in these streets
Cause we making moves
The smoke rise slow, it’s coming close
To be boss, to do the most
Power’s a drug, don’t overdose
Yeh.
In the air I can feel there’s something
When u move, we see u coming
See the storm, and u start running
There’s no peace, when life means nothing
There won’t be knives
There won’t be guns
Just a demon on a shadow-y throne
Raised in a trap
Signed by blood
The exit sign says Number 1.
（PetPetShawn）血氣方剛因我天生躁動
眼角高習慣貴買粗用
諗法多我尤其擅長設法套弄
揀中你嘅唯有叫啲冤家保重
（Novel Fergus）輪都輪到我坐正叫啲老鬼唞
你要跟我搵食門口出邊攞籌
聲大冇人抽秤
錯咪錯囉咬我食呀細路仔先兜
（PetPetShawn）我哋爭緊張單 你仲計緊AA
我哋打緊江山 你仲打緊飛機
夠硬淨 刀口坐天光
鬥爛命 續命靠偏方
（Novel Fergus）風吹過你瞓低我惡爺
將心意送俾你伯爺
（PetPetShawn）讓眼淚已帶走夜憔悴
（Phat）蝕底就除兩（yes）
着數梗係盡量（for sure）
掹槍就咪撚莫薑
幫你訂定歌連臣角火葬場
人生無常講乜春義氣
黑白陰陽使乜大道理
浦大笪地睇緊蘇富比
人在江湖有我就無你
（Juno）血路成為正路後
道義變做廢物後
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
隱姓埋名要罷就
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
滴血後搏命留後
信字成為錯字後
爛命太爛要侍候
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
家破人亡再問候
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
滴血後發誓然後詛咒
滴血後發誓然後詛咒
滴血後發現人在 江湖 江湖
題名就搏命承受
邊個要靠我善後
就再會搏命時候
血路成為正路後
道義變做廢物後
誰人來繼後 定係要絕後
龍來做王 鳳怕做寇
隱姓埋名要罷就
題名就搏命承受
邊個會夠我念舊
入血路再聚舊