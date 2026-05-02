靈魂上演 MV｜黃博新歌歌詞+MV首播曝光
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黃博 – 靈魂上演 4K於今日5月2日推出新歌MV，東方新地整合了黃博新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黃博新歌《靈魂上演》目錄
靈魂上演 MV｜製作
靈魂上演 MV｜歌詞
靈魂上演 MV｜MV連結
靈魂上演 MV｜製作
|曲：江暉 ⿈博
|詞：江暉 喬星
|編：江暉
|監：江暉 丁悅
靈魂上演 MV｜歌詞
故事美麗太動聽
每晩上映多煽情
徘徊重複的劇情
竭力去學會適應
每個角色被決定
彷彿失去了反應
就算 當無息無聲
仍用真心響應
天生太任性
當浮光如影
誰人會衷心致敬
全城呈獻 多少錯誤重演
心坎𥚃的底線 沒法改變
流淚吧 結局太經典
明年明天 多少個動人場⾯
熱情被看見 來發現 真摯全情盡獻
靈魂在上演 同步來連線
每日獻技去吸引
隨時流露著歡欣
勾不起半點興奮
夜了 失眠的時針
仍在偷偷抖震
呼吸也受困
謊言假如真
誰能跳出這軟禁
全城呈獻 多少錯誤重演
心坎𥚃的底線 沒法改變
流淚吧 結局太經典
明年明天 多少個動人場⾯
熱情被看見 來發現 真摯全情盡獻
靈魂在上演 同步來連線
誰人完美 多少次被嫌棄
多悲壯的好戲 帶點凄美
投入吧 最後會高飛
愚人娛己 拋開了世事如戲
動情是勇氣 毋顧忌 聲勢磅礡大氣
台前未說起 留下是唯美
來一再細味
Backing Vocal : 丁悅
Guitar : 何家銘
Bass : 陳仲偉
Recording : 江暉
Mixing and Mastering : 蔡靖康
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圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group