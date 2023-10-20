《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》歌詞｜黃妍 (Cath Wong)新歌歌詞+MV首播曝光
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日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲歌詞｜黃妍 (Cath Wong)《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》於2023-10-19推出新歌MV，東方新地整合了黃妍 (Cath Wong)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黃妍 (Cath Wong)《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》 | 目錄
黃妍 (Cath Wong)《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》｜新歌試聽
黃妍 (Cath Wong)《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》｜製作
作曲：朱芸編
作詞：周耀輝
編曲：朱芸編
監製：朱芸編
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黃妍 (Cath Wong)《日光漂白 – 電影《白日之下》主題曲》｜歌詞
不躺下
而行到雪花之下
有沒有 在盡頭的暖
傻傻問 靜靜答
你別驚怕
我能明白你的驚怕 不說話
而聆聽惡的謊話
有沒有 極善良的愛
浮雲蕩 疾風刮
日光漂白
我竟然 能承受更多掙扎 誰能相信更好嗎
能陪我相信更好嗎
夢想偷偷因白日而留下
留在某段橫街 都可以約在何站
留在某段回憶 等反覆思索
留在某段餘生 都敢再發問 你好嗎 請放下
如微笑有些僵硬
喊就喊 為未來的你
年月逝 活一剎
日光漂白
我竟然 能沿著晚黑出發 誰能相信更好嗎
能陪我相信更好嗎
夢想偷偷因白日而留下
留在某段橫街 都可以約在何站
留在某段回憶 等反覆思索
留在某段餘生 都敢再發問 你好嗎 誕於天空下
聚散於天空之下
夢想可以為大城留白
全部夜來還變日
多蒼茫都會再吐白
前面有山 呼喊 誰能相信更好嗎
能陪我相信更好嗎
夢想偷偷因白日而留下
留在某段橫街 都可以約在何站
留在某段回憶 等反覆思索
留在某段餘生 都敢再發問 你好嗎 逛著橫街 將走到尾站
背著回憶 將得到接納
趁著餘生 將安於心裡清白 會嗎
圖片來源：專輯封面