《夜霧》歌詞｜黃明志新歌歌詞+MV首播曝光
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黃明志《夜霧》｜歌詞
夜霧渲染巷弄的燈火 是誰窺探在黑暗中
狂風揚起了一片哀愁 卻不見他的芳蹤 你把意見相左的人頭顱統統都割下來
你用炸藥炸開把所有證據統統都掩埋
把人從高樓丟下來 散播假消息 討清白
再高舉著尚方寶劍 肆無忌憚地迫害 多少個冤獄囚 多少次殺個片甲不留
多少人 為了爭取自由卻失去了自由
不罷休 你想把權力占為己有 把無恥當成朋友
把無稽無良無悔當作藉口 你對酒當歌 讓鮮血不停流成河
殺無赦 舔拭著 享受著 夜夜笙歌
背後有多少目光 在狠狠凝視著 你無情地
親手擰死了多少自由的白鴿 飛翔著 祈求上帝赦免 念經讓罪惡沉澱
扭曲著經文的教育 餵飽貪婪和邪念
然後再砸錢 不顧一切 把正義殲滅
操縱著輿論和媒體 你置身不敗之巔 夜霧渲染巷弄的燈火 是誰窺探在黑暗中
狂風揚起了一片哀愁 卻不見他的芳蹤
他躲在光的深處 默默籌備著一場意外
他躲在人群之中 保持緘默安靜地等待
是自然災害 有時候不明不白
當處在 放鬆狀態 在懈怠 他出其不意就來 你可以置身事外 當作他根本不存在
要你把雙手攤開 被攤牌 他責無旁貸
把罪狀一字排開 搬上刑台
真相被剖開 毫無遮蓋被烈日曝曬 五道輪轉 罪福報應 在無聲無息 的夜裡
趁你不注意 就會來臨 突然偷襲
墮落三惡道千萬劫 冥冥中有定律
呼天搶地 使盡全力 毫無反擊的餘地 種因得果 越陷越深 誰欠誰誰又無故犧牲
怨恨就像接力賽 不停地輪迴翻滾
重生了又再重生 夜闌人靜的時分
才赫然發現 已經山摧地崩無法翻身 誰能掙脫 去淹沒這無止盡的禍
歲月蹉跎 不淚流不再回首 夜霧渲染巷弄的燈火 是誰窺探在黑暗中
狂風揚起了一片哀愁 卻不見他的芳蹤 五道輪轉 罪福報應 在無聲無息 的夜裡
趁你不注意 就會來臨 突然偷襲
墮落三惡道千萬劫 冥冥中有定律
呼天搶地 使盡全力 毫無反擊的餘地 種因得果 越陷越深 誰欠誰誰又無故犧牲
怨恨就像接力賽 不停地輪迴翻滾
重生了又再重生 夜闌人靜的時分
才赫然發現 已經山摧地崩無法翻身 一個人咀嚼傷痛