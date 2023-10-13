《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》歌詞｜黃明志, 吳宗憲新歌歌詞+MV首播曝光
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慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)歌詞｜黃明志, 吳宗憲《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》於2023-10-06推出新歌MV，東方新地整合了黃明志, 吳宗憲新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黃明志, 吳宗憲《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》 | 目錄
黃明志, 吳宗憲《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》｜新歌試聽
黃明志, 吳宗憲《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》｜製作
作曲：黃明志 Namewee
作詞：黃明志 Namewee
編曲：董運昌 Dong Yun Chang、龐加斯頓 Gaston Pong
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黃明志, 吳宗憲《慢慢做起來 (feat. 吳宗憲)》｜歌詞
有人別出心裁 有人謬想天開
標新立異的人渴望舞台 迫不及待
沒有與生俱來 只能期盼苦盡甘來
到處去撞牆灰頭土臉 必須忍耐
坦誠相待 也會有人拒之門外
見利忘義的朋友離開 不瞅不睬
人生百態 歷經太多的無奈
從不覺得自己被打敗
心態沒崩壞 相信總會有人明白
那就慢慢做起來 一步一步來
若不是天才 就慢慢灌溉
跌倒慢慢站起來 推翻再重來
不害怕挫敗 最怕在原地等待
這個城市太多妖魔鬼怪 彷彿每個人都各懷鬼胎
見利忘義背叛都是常態 不須憤慨 大驚小怪
為了夢想獨自飄洋過海 烏煙瘴氣來回風吹日曬
四處碰釘碰了一鼻子灰 酸甜苦辣 自己明白
原來 為了去證明有多麼地無可取代
犧牲了太多 不堪回首 也甩不開
降低姿態 放下身段 It's Alright
再多困難再多的阻礙
都百戰不殆 就要讓你另眼相待
那就慢慢做起來 一步一步來
若不是天才 就慢慢灌溉
跌倒慢慢站起來 推翻再重來
不害怕挫敗 最怕在原地等待
總有太多意外 從天上掉下來
從不敢鬆懈倦怠 多用腦袋
那就慢慢做起來 一步一步來
若不是天才 就慢慢灌溉
跌倒慢慢站起來 推翻再重來
不害怕挫敗 最怕在原地等待
慢慢做起來 一步一步來
若不是天才 就慢慢灌溉
跌倒慢慢站起來 推翻再重來
不害怕挫敗 最怕在原地等待
有人自願離開 有人會被淘汰
現實將太多雄心壯志 全都活埋
手裡握著爛牌 就翻轉命運的安排
有信念才能夠 改變未來
圖片來源：專輯封面