《十個男人 (feat. 陶晶瑩)》歌詞｜黃明志 (Namewee)新歌歌詞+MV首播曝光
黃明志 (Namewee)《十個男人 (feat. 陶晶瑩)》 | 目錄
黃明志 (Namewee)《十個男人 (feat. 陶晶瑩)》｜歌詞
十個男人 啊 啊 啊 啊
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
還有一個人人愛 姊妹們 跳出來
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
趕快把他騙過來 騙過來 騙過來
薪水全部都歸她
還有銀行帳戶密碼
現金和信用卡全部都交給她來刷
每天照三餐問候
製造驚喜和感動
手機響三下內接通
還有自拍打卡監控
要有比特犬的堅韌
拉不拉多式的忠誠
要像西施一樣萌
獒犬一樣猛
沙皮一樣黏人
要有提款機的功能
最好有三十公分 的小腿 善解人意
當個一百分好男人
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
還有一個人人愛 姊妹們 跳出來
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
趕快把他騙過來 騙過來 騙過來
不到廁所偷打電話
手機不能鎖碼
生日週年慶要牢記
別忘蛋糕鮮花
聖誕節別說很忙
情人節不能加班
前女友的事別管
最好快刪號取關
不講道理只要道歉
It's Your Bad
無理取鬧是女人的特權
It's Your Fate
我們就想吃隨便 喝隨便 去隨便
聽不懂我的語言
自己上論壇 Or 問你姊姊
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
還有一個人人愛 姊妹們 跳出來
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
趕快把他騙過來 騙過來 騙過來
男人要誠實坦白要講真話
除了她做的新頭髮
母湯腰痛坐骨神經疼痛
控八控控 控八控控
她不開心 就給她贏
下班不累不累練腹肌
當她有事沒事
你問她說她沒事
就代表你有事 RIP
姊妹不用淪陷吧
其實妳很偉大
沒有什麼好掙扎
一定不比別人差
誰要週末待在家
對著手機裡歐巴
聽著他說的情話
然後哭得嘩啦啦
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
還有一個人人愛 姊妹們 跳出來
十個男人 七個傻 八個呆 九個壞
趕快把他騙過來 騙過來 騙過來
最好的男人 最棒的男人
最強的男人 就是我 就是我
最好的男人 最棒的男人
最強的男人 就是我 砰嗙叫
最好的男人 最棒的男人
最強的男人 就是我 剩下的那一個