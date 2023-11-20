《千千萬萬個我》歌詞｜黃明志 (Namewee)新歌歌詞+MV首播曝光
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千千萬萬個我歌詞｜黃明志 (Namewee)《千千萬萬個我》於2023-10-30推出新歌MV，東方新地整合了黃明志 (Namewee)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黃明志 (Namewee)《千千萬萬個我》 | 目錄
黃明志 (Namewee)《千千萬萬個我》｜歌詞
千千萬萬個我 還有我還有我
飛蛾衝撞烈火 去爭奪 像個英雄
就要轟隆隆 一起昂首重返光榮
不願再忍受 不願再低頭
不願再被他踩在腳下不還手
拒絕再沉默 拒絕再退後
當鐵拳已經重重錘在我的頭
路上匆匆行屍走肉
有人變成了骷髏 有人頑抗辯駁
我願化作燎原之火
You Know You’re Not Alone
除了你還有我 還有我還有我
千千萬萬個我 還有我還有我
當決心要打破 不退縮 不怕墜落
給它轟隆隆 抱緊自由決不會放手
飛蛾衝撞烈火 去爭奪 像個英雄
就要轟隆隆 一起昂首重返光榮
聽見太多噓聲和嘲諷 笑我像個徒勞的蛆蟲
歌功頌德都乘龍跨鳳 跪下早已名成利就
千刀萬剮也不覺得痛 腎上腺素帶我往前衝
黑暗之中放大了瞳孔 逐個擊破 搶攻
腳鐐太重無力掙脫
漸漸習慣了服從 以為海闊天空
忍氣吞聲已到了頭
還怕誰是哪根蔥
除了你還有我 還有我還有我
千千萬萬個我 還有我還有我
當決心要打破 不退縮 不怕墜落
給它轟隆隆 抱緊自由決不會放手
飛蛾衝撞烈火 去爭奪 像個英雄
就要轟隆隆 一起昂首重返光榮
除了你還有我 還有我還有我
千千萬萬個我 還有我還有我
當決心要打破 不退縮 不怕墜落
給它轟隆隆 抱緊自由決不會放手
飛蛾衝撞烈火 去爭奪 像個英雄
就要轟隆隆 一起昂首重返光榮